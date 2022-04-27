Туреччина сподівається, що Путін і Зеленський зустрінуться вже найближчими днями

У Туреччині мають надію і прагнуть, щоб мир в Україні настав завдяки дипломатичному шляху. Там сподіваються, що зустріч російського та українського президентів буде найближчими днями.

Таку думку висловив міністр оборони Туреччини Акар Хулусі за підсумками історичної зустрічі на американській авіабазі Рамштайн. Там очільники оборонних відомств 40 країн висловили своє бачення ситуації та прийняли важливі для України рішення.

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Важливий діалог і дипломатія

За словами Хулусі, Туреччина уважно стежить за тим, що відбувається в Україні й робить все можливе, щоб не було трагічних наслідків. Він переконує, що слід помірковано відкрити шлях для дипломатії.

Президент Туреччини багато разів зустрічався як з Путіним, так і з Зеленським. Він докладає зусиль, щоб сісти за стіл переговорів і якнайшвидше досягнути припинення вогню. Хоча є певні труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, з пропозиціями нашого президента вдасться зустрітися двом лідерам найближчими днями,

– сказав Хулусі.

Він також наголосив, що Туреччина підтримує евакуацію цивільного населення України та всіляко допомагає.

Переговори та ймовірна зустріч Путіна й Зеленського

Через кілька днів з моменту вторгнення в Україну Росія запросила мирні переговори. Вони тривають досі, а завершити їх та війну нібито має зустріч двох президентів і підписання мирної угоди. Організаційно процесом опікується Туреччина. Її президент неодноразово наполягав на зустрічі і казав, що працює над цим.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що чим швидше Володимир Путін погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським, тим більше шансів закінчити війну. Водночас у Кремлі немає чіткої позиції щодо зустрічі.

Натомість президент Володимир Зеленський чітко пояснив: якщо росіяни знищать наших людей в Маріуполі та проголосять псевдореферендум в нових псевдореспубліках – Україна вийде з будь-яких перемовних процесів.

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