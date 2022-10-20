"Це Ердоган дотиснув Путіна, а не навпаки": як співпрацюють Росія та Туреччина

Росія та Туреччина оголосили про створення газового хабу. Насправді він більш необхідний Ердогану, напередодні виборів для покращення економічної ситуації своєї країни.

Таку думку 24 каналу висловив політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше повідомлялось про те, що США посилюють тиск на Туреччину через її зв'язки з Росією.

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Ердоган дотиснув Путіна

Чібухчян розповів, що це не Путін дотиснув Ердогана, а Ердоган – Путіна. У Туреччині нині складна економічна ситуація, а напередодні виборів президенту Туреччини її слід виправляти.

Переоцінювати вплив Путіна в Туреччині не варто. Ердоган підтримує його в тому, що Путіну необхідне перемир'я. Туреччина ж хоче, аби Росія вклалась у її розвиток,

– зазначив політичний аналітик.

Захід незадоволений політикою Туреччини

Історик продовжив, що Захід незадоволений політикою Туреччини. Особливо щодо того, що вона допомагає Росії обходити санкції. Крім того, парламент Туреччини досі не ратифікував входження Швеції і Фінляндії в НАТО.

"Це означає, що Туреччина до кінця буде шантажувати Захід. Буде вимагати максимум і від нього, і від Росії", – зауважив він.

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Туреччина й Росія співпрацюють давно

Політичний аналітик додав, що у 2014 році стосунки між Росією і Туреччиною були напруженими. У 2015 – 2016 роках у Туреччині був убитий російський посол, Туреччина збивала російські літаки, у відповідь Путін уводив заборони на ввіз помідорів. Однак потім вони почали розуміти, що світ стає біполярним, і не хотіли бути під впливом США чи Китаю, а створити свій власний третій полюс.

Якщо ми проаналізуємо, що робила Туреччина до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми зрозуміємо, що цей союз існував давно. Спочатку вони домовились у Сирії, потім вони домовились у Лівії, вони весь час ділили вплив. Потім вони домовились і разом влаштували війну на південному Кавказі. Усі ці дії були засуджені Заходом,

– наголосив Чібухчян.

За словами історика, згодом вони намагались зробити в регіоні формат 3+3 (Іран, Туреччина, Росія, Грузія, Вірменія, Азербайджан). Пентагон оцінив це як спробу витіснити звідси США. Загалом усе стає зрозуміло, коли дивишся на антизахідну риторику Туреччини й Росії, на підтримку одна одної. А те, що Туреччина підтримує й Україну – звична річ.

"Туреччина любить вести подвійну гру, і, до речі, це дуже хороше страхування і для неї. Якщо б Туреччина приєдналась до санкцій Заходу, то Україна перемогла б набагато швидше, бо Росія дуже сильно економічно залежна від Туреччини", – підкреслив він.

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