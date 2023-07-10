Шукає баланс: яку гру насправді веде Ердоган із Росією

Попри деякі заяви і безпосередні дії на підтримку України, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган веде окрему гру з Росією. Це стосується і зернової угоди, термін дії якої спливає вже наступного тижня.

Про це 24 Каналу сказав казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. Він на прикладі цифр пояснив вигоду Туреччини від співробітництва з Росією.

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Зернова не угода

Зернова угода вперше була укладена минулого року задля безпечного експорту харчових продуктів з портів України. За цей час Росія декілька разів намагалася блокувати постачання. Попри те, що Туреччині начебто важливе українське зерно, Ердоган укладає угоди без усілякого конфлікту з Путіним, вважає казахстанський політик. Безпосередньо російському диктатору вона є невигідною.

"За цією угодою пройшло близько 30 мільйонів тонн зерна. Якщо помножити на ринкові ціни, то це майже 10 мільярдів доларів. Відповідно виникає питання: навіщо Путіну допомагати Україні, щоб вона отримала ці гроші. Цю зернову угоду Путін робить в балансі своїх політичних інтересів. Якщо він цього не зробить, то в іншому місці він втратить більше", – відзначив він.

Мухтар Аблязов про співпрацю Росії та Туреччини: дивитись відео

Посилення співпраці

За даними Аблязова, товарообіг між Туреччиною та Росією виріс на 83% і наразі складає 62 мільярди доларів. Плюс до цього 75 мільярдів доларів Туреччина отримує за транзит нафти через Босфор і Дарданелли. А також має дохід від іншого експорту, зокрема металу, добрив та іншого. Загалом – майже 150 мільярдів доларів.

"Тому коли є пряма економічна вигода для Ердогана і для Путіна ціною у 150 мільярдів (а в реальності більше) – 10 мільярдів, які йдуть по зерновій угоді, – це все невелика сума", – додав підприємець.

Залежність економік Росії та Туреччини

У Туреччини складана економічна ситуація. Національна валюта рекордно падає і знецінюється, резервів золотовалютного фонду недостатньо, заявив Аблязов. Але структура торгівлі Росії та Туреччини допомагає розвиватися останній. Зокрема, за рахунок туристів, яких 12% – з Росії.

Ердоган шукає баланс: з одного боку підтримує Україну, з іншого – торгує з Росією. Туреччина – країна номер 1, яка допомагає обходити Путіну санкції, в тому числі з поставок товарів подвійного призначення. Туреччина діє в рамках коридору,

– пояснив казахстанський політик.

Але, повертаючись до зернової угоди, то Ердогану вигідно, аби вона була підписана. Інакше Захід може посилити на нього тиск і змусить визначитися з одним стільцем, на якому турецький президент має продовжити сидіти. Ймовірно, він буде не на боці Росії.

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