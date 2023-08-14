Для Путіна головне його безпека: чи зустрінеться російський диктатор з Ердоганом
Останнього тижня серпня Владімір Путін може зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Однак російський диктатор, імовірно, так і не наважиться на поїздку.
Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що Путін переймається передусім власною безпекою.
До вашої уваги Путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, – ЗМІ
"Я сильно сумніваюсь, що Путін приїде в Туреччину, бо він просто боїться. Як відомо, головний мотив Путіна – це власна безпека", – зазначив Ейдман.
Водночас об'єктивної небезпеки для Путіна в Туреччині немає. Оскільки Анкара не ратифікувала Римський статут, то не має видати російського диктатора Міжнародному суду.Зверніть увагу! Гаазький суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію українських дітей на територію Росії.
Від Ердогана можна очікувати чого завгодно
Президент Туреччини такий самий диктатор, як і Путін, тому передбачити його дії важко. Очевидно єдине – він намагається отримати із цієї ситуації якомога більше зиску для себе.
"Якби не важливе геополітичне положення Туреччини, з Ердоганом ніхто на Заході справ не мав би. Тому від нього можна чекати чого завгодно", – констатував Ейдман.
Російсько-турецькі відносини: останні новини
- Однією з тем можливої зустрічі Путіна та Ердогана стане відновлення зернової угоди. Турецького президента вважають спроможним "умовити" Путіна.
- Щоб продемонструвати "серйозність" рішення про вихід із зернової угоди, Росія вдалась до провокації в Чорному морі. Країна-агресорка нібито зупинила та оглянула турецький суховантаж під прапором Палау. Однак розслідувачі InformNapalm встановили, що це був фейк.
- Раніше в турецькому порту стався вибух, коли відвантажували зерно. Унаслідок інциденту постраждали люди. Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що це могла бути диверсія Росії.