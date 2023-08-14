Для Путіна головне його безпека: чи зустрінеться російський диктатор з Ердоганом

Останнього тижня серпня Владімір Путін може зустрітися з Реджепом Ердоганом у Туреччині. Однак російський диктатор, імовірно, так і не наважиться на поїздку.

Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що Путін переймається передусім власною безпекою.

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"Я сильно сумніваюсь, що Путін приїде в Туреччину, бо він просто боїться. Як відомо, головний мотив Путіна – це власна безпека", – зазначив Ейдман.

Водночас об'єктивної небезпеки для Путіна в Туреччині немає. Оскільки Анкара не ратифікувала Римський статут, то не має видати російського диктатора Міжнародному суду.

Від Ердогана можна очікувати чого завгодно

Гаазький суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію українських дітей на територію Росії.

Президент Туреччини такий самий диктатор, як і Путін, тому передбачити його дії важко. Очевидно єдине – він намагається отримати із цієї ситуації якомога більше зиску для себе.

"Якби не важливе геополітичне положення Туреччини, з Ердоганом ніхто на Заході справ не мав би. Тому від нього можна чекати чого завгодно", – констатував Ейдман.

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