Водяний смерч пронісся узбережжям Чорного моря: відео

28 липня 2021 , 18:47
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Джерело:

Mail Online

У місті Синоп, що в Туреччині, відпочивальники стали свідками справжнього водяного смерчу біля берегів Чорного моря. Він виник після зливи, яка пронеслася регіоном.

Причорноморське узбережжя Туреччини накрило потужними зливами, що спричинило повені. Та на цьому сюрпризи від природи не закінчилися.

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Стихія не завдала шкоди

Смерч розгулював чорноморським узбережжям недовго і не вийшов за його межі. Однак він не на жарт налякав відпочивальників, які перебували в готелях.

Туристи зафіксували на відео доволі лячну картину – грім і блискавка над морем, і в додачу до цього смерч.

Водяний смерч на узбережжі Чорного моря: відео 

 

До слова! У Туреччині у курортній Анталії 28 липня спалахнули масштабні пожежі. Місцева влада розпочала евакуацію людей. За попередніми даними  постраждали понад 50 людей, туристів серед них немає.

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