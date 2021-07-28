Водяний смерч пронісся узбережжям Чорного моря: відео

У місті Синоп, що в Туреччині, відпочивальники стали свідками справжнього водяного смерчу біля берегів Чорного моря. Він виник після зливи, яка пронеслася регіоном.

Причорноморське узбережжя Туреччини накрило потужними зливами, що спричинило повені. Та на цьому сюрпризи від природи не закінчилися.

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Стихія не завдала шкоди

Смерч розгулював чорноморським узбережжям недовго і не вийшов за його межі. Однак він не на жарт налякав відпочивальників, які перебували в готелях.

Туристи зафіксували на відео доволі лячну картину – грім і блискавка над морем, і в додачу до цього смерч.

Водяний смерч на узбережжі Чорного моря: відео

Стихійні лиха у світі: останні новини

В Індії пройшли сильні проливні дощі, через що виникли повені та зсуви ґрунту. За попередніми даними загинули 159 людей.

В Італії спалахнули масштабні лісові пожежі на островах Сардинія та Сицилія.

На заході Казахстану пройшла потужна пилова буря. Через негоду в степу вимушено приземлився літак.

У Грузії через сильні зливи затопило місто Батумі та околиці. Також вода дісталася і лікарні з хворими на коронавірус.