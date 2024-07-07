"Історія не повторюється, але часто римується": Туск вказав на небезпеку візиту Орбана до Москви
Віктор Орбан у п'ятницю, 5 липня, був з офіційним візитом у Москві, під час якого зустрівся з Владіміром Путіним. У Польщі наголосили, що після цього візиту навряд чи хтось у Європі почуватиметься безпечніше.
Про це в мережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також додав, що історія дуже часто "римується", передає 24 Канал.
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Що говорять у Польщі про візит Орбана до Москви
Туск натякнув, що візит Орбана до Москви та його зустріч з Путіним можуть бути небезпечними. Прем'єр Польщі також переконаний, що після цієї зустрічі навряд чи хтось в Європі почуватиметься безпечніше.
Чи почувається хтось безпечніше після обміну думками між Віктором Орбаном і Володимиром Путіним про "післявоєнну архітектуру європейської безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується,
– написав Туск у мережі.
Візити Орбана в Україну та Росію
- 2 липня 2024 року, вперше з початку повномасштабної війни, Віктор Орбан прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, обговорив підготовку угоди про співробітництво та інші важливі теми.
- Зокрема під час візиту до Києва Орбан просував наративи про припинення вогню та намагався схилити Україну до мирних переговорів з Росією.
- Після візиту в Україну Орбан майже відразу поїхав у Москву. Так, у п'ятницю, 5 липня, він вже зустрівся з Путіним. Відомо, що на зустрічі Орбан та російський президент говорили про Україну без України, а Путін розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Він полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а наша держава має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.