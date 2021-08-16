Тут емоції зайві, – Верещук про участь Меркель у Кримській платформі

Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня. Вже наступного дня у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Однак не варто шукати зраду, якщо канцлерка Німеччини не візьме у ньому участь.

Про це "слуга народу" Ірина Верещук розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі. Вона заявила, що участь Меркель у саміті не залежить від того, чи успішним буде візит.

Читайте інтерв'ю Росія не може натиснути на Меркель, – інтерв'ю Ірини Верещук про візит канцлерки в Україну

"У неї все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту. Тут емоції зайві", – зазначила Верещук.

Чи може Росія тиснути на Меркель

"Слуга народу" не вважає, що відсутність Меркель на Кримській платформі може бути через тиск Росії.

А те, що вона буде 22 серпня в Україні? Невже ви думаєте, що від того, де вона буде 23 серпня залежить, чи на неї тиснуть? Звісно, що ні,

– сказала Верещук.

Вона додала, що Росія не може натиснути на Ангелу Меркель і назвала таку думку "приземленою".

Інтерв'ю з Іриною Верещук у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Візит Меркель в Україну: коротко