Тут ніхто Росію не чекає з короваями і гармошками, – мер Чернігова
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що Росію у місті ніхто не чекає. І у випадку вторгнення, "з короваями та гармошками" російських військових точно не зустрічатимуть.
Про це Атрошенко заявив на нараді в мерії. Він був налаштований вкрай радикально.
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Він зазначив, що перевага російської армії значна, але, якщо сусідня держава скористається цим, захопить українську територію і знищить все живе, то росіяни довго сприйматимуться, як фашисти.
Якщо буде застосована високоточна зброя, виведені з ладу об'єкти інфраструктури, сприйняття росіян буде таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни",
– зауважив Атрошенко.
Він закликав чернігівців зберігати спокій і працювати на благо свого міста і держави. Він також зауважив, що регулярні війська ЗСУ зараз значно сильніші, ніж були 6 – 7 років тому.
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Що відомо про загрозу російського вторгнення
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.
- Водночас 25 січня до України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.
Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.
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