Тварини їдять один одного: у будинку загиблого в Черкасах хлопчика голодують собаки

У будинку, звідки у жахливому стані забрали 7-річного хлопчика з Черкас, раніше розводили собак. Але зараз тваринки вже кілька днів страждають без їжі та води. Їхні господарі закрили чотирилапих, чим фактично прирекли їх на голодну смерть.

На постійний гавкіт та вий поскаржилися сусіди. Вони заявили, що від голоду тваринки почали їсти один одного.

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Одна із собак була в крові

Сусід розповів, що вночі почув гавкіт із воєм, тож вирішив подивитися через вікно на вулиці, що коїться у сусідній квартирі.

І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося. Вони лапами шкребуть скло, дзяволять. Душа болить за ними,

– сказав сусід.

Він додав, що до собак ніхто не приходить відтоді як правоохоронці затримали бабусю дитини.

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Чому не можна звільнити собак

Місцеві активісти готові передати тварин до притулку або на перетримку. Але є проблема – вони не мають права самостійно вилучити тварин або пошкодити скло, щоб їх погодувати.

Як розповіла речниця патрульної поліції Черкаської області Ольга Пінчук, у такому випадку потрібно викликати поліцію та розповісти про підозру, що собаки замкнені та голодні.

Коли приїдуть правоохоронці, вони можуть зафіксувати виклик і вже потім ухвалювати рішення про подальші кроки. Для цього потрібне рішення суду,

– пояснила речниця.

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