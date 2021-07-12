Twitter заблокував "новий акаунт Протасевича": невідомо, хто його контролював

Роман Протасевич, якого нещодавно перевели під домашній арешт, 7 липня "з'явився" у твітері. Через кілька днів соцмережа заблокувала акаунт журналіста. Хто контролював сторінку журналіста, невідомо.

Акаунт нібито Протасевича проіснував у твітері не дуже довго – всього 5 днів. Після цього компанія заблокувала його.

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"Новий акаунт Протасевича" у твітері заблокували

З'явилася сторінка нібито білоруського опозиційного журналіста у соцмережі 7 липня. Від його імені в акаунті опублікували відео з прогулянки, де автор розповів, що повертається до звичного життя та попросив ставити йому запитання.

Незрозуміло, хто насправді "контролював" новий обліковий запис Протасевича, адже сам активіст за законодавством не міг цього робити. Білоруські закони забороняють людям, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю.

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