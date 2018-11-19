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      У 12 містах України зірваний опалювальний сезон: відома причина

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      У 12 містах України зірваний опалювальний сезон: відома причина
      У 12 містах України зірваний опалювальний сезон: відома причина / Фото з відкритих джерел

      У 12 містах України досі не розпочався опалювальний сезон. Усе через борги комунальних підприємств перед "Нафтогазом".

      Зокрема, через це протестували у Смілі, Херсоні та Кривому Розі.

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      Сотні тисяч людей лишилися без опалення в житлових будинках, лікарнях і школах. У Смілі навіть оголошували надзвичайний стан. На вимогу президента і прем'єра котельні все ж запустили, але борги поки не погасили.

      Найбільше заборгували АТ "Криворізька теплоцентраль" і ОКП "Донецьктеплокомуненерго". Компанії не заплатили понад 1 мільярд гривень. Борг "Кіровоградтепло" з Кропивницького становить майже 158 мільйонів гривень. А Херсонська та Сєвєродонецька ТЕЦ заборгували понад 350 і майже 450 мільйонів гривень відповідно.

      Нагадаємо, 16 листопада тепло нарешті дійшло до Сміли на Черкащині – у місті увімкнули опалення. З вечора 15 листопада запустили 9 з 20 котелень, тож батареї в домівках людей поступово нагріваються.

      Теги: Новини України Опалювальний сезон комунальні послуги Новини Кропивницького Новини Кривого Рогу Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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