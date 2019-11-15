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      У Балаклії знову вибухають боєприпаси: фото і відео

      1682 Читать новость на русском
      Вибухи у Балаклії / Телеграм-канал ХС Харьков

      У Балаклії на Харківщині знову чутно вибухи боєприпасів у районі військового складу. Внаслідок детонації одного зі снарядів зазнав поранення сапер. У мережі також з'явилося відео, на якому видно, що з боку складу валить густий дим, і вибухають снаряди.

      Рятувальники підтвердили інформацію про надзвичайну подію, але пообіцяли розповісти подробиці пізніше, повідомляє 057.ua.

      Читайте також: Чому військові склади в Україні досі вибухають і де чекати вибухів наступного разу

      "Нас викликали на суху траву. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклії. Подробиці будуть пізніше", – сказав речник надзвичайників Харківщини Ігор Лупандін.

      Поодинокі вибухи пролунали на Балаклійському арсеналі, сказав виданню Depo.Харків міський голова Іван Столбовий. Він додав, що на місці перебувають командир військової частини, пожежна частина та надзвичайники.

      Наразі на території арсеналу відбуваються поодинокі вибухи, розліт уламків – 20-30 метрів, горить трава. Про це повідомив екскерівник районних надзвичайників Сергій Черепаха.

      Що відомо про постраждалих?

      Під час вибуху на території військового арсеналу постраждав сапер, розповів виданню NewsRoom представник Міноборони Дмитро Чалий.

      "Проводилися планове розмінування. Був виритий котлован, в результаті сталася детонація. Один з саперів отримав травму руки, його доставили до Харкова", – розповів представник Міноборони.

      Водночас у Генштабі повідомили, що до медичних закладів доправили чотирьох військовослужбовців ЗС України, наразі їм надають допомогу медики. 

      Що кажуть у Міноборони?

      На арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      Для безпеки утилізації був задіяний черговий пожежний підрозділ військової частини.

      Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці. При цьому в Міноборони нічого не вказали про постраждалих.

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      При цьому в місті не проводять евакуацію, відповіла директорка Департаменту науки і освіти Балаклії Лариса Карпова на питання, чи відбувається евакуація і чи задіяні в цьому школи.

      Дивіться відео вибухів у Балаклії:

      Дивіться відео, як у Балаклії знову вибухають боєприпаси:

      Відео з вибухами у Балаклії:

      Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?

      Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України ДСНС Надзвичайні ситуації Вибухи у Балаклії Новини Харкова Міністерство оборони України Зброя
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