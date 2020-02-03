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      У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань володарем апартаментів у моря

       
      У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань володарем апартаментів у моря

      Якщо хоча б раз в житті ви були в Грузії, то, швидше за все, ви закохалися в цю неймовірно гостинну країну.

      Яскрава Грузія заворожує морем і горами, неперевершеною кухнею, смачним вином, запальними танцями та співом, а відома грузинська гостинність мало кого залишає байдужим.

      Все частіше іноземці віддають перевагу відпочинку в Батумі замість курортів Туреччини, Іспанії або Болгарії. Безліч цікавих місць для екскурсій, широкі пляжі, смачна їжа і ціни - приємно дивують.

      Батумі для відпочинку і бізнесу

      Все більше іноземців вибирають Батумі не тільки для відпочинку, але і для ведення бізнесу. Місто справедливо називають другим Дубаєм - за стрімкими темпами зростання і туристичної привабливості він цілком підтверджує цей статус.

      Інвестиції в нерухомість залишаються одним з найнадійніших способів зберегти і примножити заощадження. А покупка нерухомості на березі моря є одним з популярним способів інвестицій і отримання пасивного доходу.

      До того, як прийняти важливе рішення, Ви можете на власному досвіді переконатися, які переваги отримаєте, коли станете володарем апартаментів в Батумі.

      Які переваги безкоштовної поїздки в Батумі?

      Щомісяця компанія ORBI GROUP - один з найбільших забудовників Європи - влаштовує поїздки, щоб потенційні покупці могли на власні очі побачити сучасний Батумі і оцінити всі переваги інвестицій в місто.

      Така поїздка - це найкращий спосіб поєднати приємне з корисним - відпочити на вихідних у Грузії і прийняти остаточне рішення про покупку апартаментів на березі моря.

      Що входить в тур?

      * Переліт в обидва боки;

      * Проживання в 5-зіркових готелях;

      * Перегляд об'єктів ORBI GROUP;

      * Консультація з менеджером з продажу і повний юридичний супровід;

      * Екскурсії по Аджарії;

      * Сніданки і вечері в кращих ресторанах Батумі;

      * Насичена розважальна програма і знамениті грузинські застілля.

      Як відбувається поїздка?

      Для безкоштовної поїздки досить зареєструватися на сайті orbigroup.ge або звернутися в офіс компанії у Вашому місті.

      Переліт з Києва в Батумі триває 2,5 години і віз не потрібно. З недавніх пір українцям для поїздок до Грузії не потрібен навіть закордонний паспорт, з 1 березня це можна робити за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

      Після прильоту в аеропорт Батумі вас зустрічає персональний менеджер, який буде супроводжувати вас протягом всієї поїздки. Вас поселять в 5-зірковому готелі і, після короткого відпочинку, починається насичена програма.

      Що входить в програму?

      Організатори обіцяють, що всі 4 дні подорожі будуть яскравими і наповненими незабутніми емоціями - від екскурсій романтичним Батумі до грандіозного гала-концерту.

      На другий день Ви зможете ознайомитися з вигідними пропозиціями компанії ORBI GROUP, дізнаєтеся все про дохідні апартаменти та отримаєте відповіді на ваші запитання.

      Після презентації Ви зможете проконсультуватися з персональним менеджером зі збуту і вибрати ваші майбутні апартаменти, обговоривши всі деталі придбання.

      Зі свого боку компанія ORBI GROUP забезпечує повний юридичний супровід, всі документи на доступній мові, немає ніяких прихованих або додаткових платежів.

      В цей день Вас також чекає екскурсія старим містом, в Батумський ботанічний сад, поїздка в красиві місця гірської Аджарії, старовинний Будинок вина. Повірте, це місто нікого не залишає байдужим!

      А ввечері приготуйтеся насолодитися відомою грузинською гостинністю, продовжити знайомство з неперевершеною місцевою кухнею і знаменитим у всьому світі грузинським вином в кращих ресторанах Батумі.

      Останній день поїздки буде не менш насиченим. Після сніданку при необхідності Ви зможете завершити процедуру покупки нерухомості, прогулятися сучасним європейським Батумі і вибрати сувеніри для рідних і близьких.

      Чому поїздка безкоштовна?

      Тур за нерухомістю від ORBI Group триває 4 дні і за цей час Ви встигнете вирішити всі питання, пов'язані з покупкою апартаментів і відпочити, насолодившись красою і гостинністю Грузії.

      Така поїздка стане ідеальним варіантом для людей, у яких щільний діловий графік.

      Якби Вам довелося організовувати таку подорож самостійно, то з перельотом, проживанням та харчуванням, воно б обійшлося не менше, ніж в 1000 $.

      Для своїх клієнтів ORBI GROUP пропонує її безкоштовно. При покупці нерухомості вартість туру входить в ціну апартаментів і таким чином поїздка стане для Вас безкоштовною.

      Відмінний варіант зробити відпочинок приємним і корисним!

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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