У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань володарем апартаментів у моря

Якщо хоча б раз в житті ви були в Грузії, то, швидше за все, ви закохалися в цю неймовірно гостинну країну.

Яскрава Грузія заворожує морем і горами, неперевершеною кухнею, смачним вином, запальними танцями та співом, а відома грузинська гостинність мало кого залишає байдужим.

Все частіше іноземці віддають перевагу відпочинку в Батумі замість курортів Туреччини, Іспанії або Болгарії. Безліч цікавих місць для екскурсій, широкі пляжі, смачна їжа і ціни - приємно дивують.

Батумі для відпочинку і бізнесу

Все більше іноземців вибирають Батумі не тільки для відпочинку, але і для ведення бізнесу. Місто справедливо називають другим Дубаєм - за стрімкими темпами зростання і туристичної привабливості він цілком підтверджує цей статус.

Інвестиції в нерухомість залишаються одним з найнадійніших способів зберегти і примножити заощадження. А покупка нерухомості на березі моря є одним з популярним способів інвестицій і отримання пасивного доходу.

До того, як прийняти важливе рішення, Ви можете на власному досвіді переконатися, які переваги отримаєте, коли станете володарем апартаментів в Батумі.

Які переваги безкоштовної поїздки в Батумі?

Щомісяця компанія ORBI GROUP - один з найбільших забудовників Європи - влаштовує поїздки, щоб потенційні покупці могли на власні очі побачити сучасний Батумі і оцінити всі переваги інвестицій в місто.

Така поїздка - це найкращий спосіб поєднати приємне з корисним - відпочити на вихідних у Грузії і прийняти остаточне рішення про покупку апартаментів на березі моря.

Що входить в тур?

* Переліт в обидва боки;

* Проживання в 5-зіркових готелях;

* Перегляд об'єктів ORBI GROUP;

* Консультація з менеджером з продажу і повний юридичний супровід;

* Екскурсії по Аджарії;

* Сніданки і вечері в кращих ресторанах Батумі;

* Насичена розважальна програма і знамениті грузинські застілля.

Як відбувається поїздка?

Для безкоштовної поїздки досить зареєструватися на сайті orbigroup.ge або звернутися в офіс компанії у Вашому місті.

Переліт з Києва в Батумі триває 2,5 години і віз не потрібно. З недавніх пір українцям для поїздок до Грузії не потрібен навіть закордонний паспорт, з 1 березня це можна робити за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Після прильоту в аеропорт Батумі вас зустрічає персональний менеджер, який буде супроводжувати вас протягом всієї поїздки. Вас поселять в 5-зірковому готелі і, після короткого відпочинку, починається насичена програма.

Що входить в програму?

Організатори обіцяють, що всі 4 дні подорожі будуть яскравими і наповненими незабутніми емоціями - від екскурсій романтичним Батумі до грандіозного гала-концерту.

На другий день Ви зможете ознайомитися з вигідними пропозиціями компанії ORBI GROUP, дізнаєтеся все про дохідні апартаменти та отримаєте відповіді на ваші запитання.

Після презентації Ви зможете проконсультуватися з персональним менеджером зі збуту і вибрати ваші майбутні апартаменти, обговоривши всі деталі придбання.

Зі свого боку компанія ORBI GROUP забезпечує повний юридичний супровід, всі документи на доступній мові, немає ніяких прихованих або додаткових платежів.

В цей день Вас також чекає екскурсія старим містом, в Батумський ботанічний сад, поїздка в красиві місця гірської Аджарії, старовинний Будинок вина. Повірте, це місто нікого не залишає байдужим!

А ввечері приготуйтеся насолодитися відомою грузинською гостинністю, продовжити знайомство з неперевершеною місцевою кухнею і знаменитим у всьому світі грузинським вином в кращих ресторанах Батумі.

Останній день поїздки буде не менш насиченим. Після сніданку при необхідності Ви зможете завершити процедуру покупки нерухомості, прогулятися сучасним європейським Батумі і вибрати сувеніри для рідних і близьких.

Чому поїздка безкоштовна?

Тур за нерухомістю від ORBI Group триває 4 дні і за цей час Ви встигнете вирішити всі питання, пов'язані з покупкою апартаментів і відпочити, насолодившись красою і гостинністю Грузії.

Така поїздка стане ідеальним варіантом для людей, у яких щільний діловий графік.

Якби Вам довелося організовувати таку подорож самостійно, то з перельотом, проживанням та харчуванням, воно б обійшлося не менше, ніж в 1000 $.

Для своїх клієнтів ORBI GROUP пропонує її безкоштовно. При покупці нерухомості вартість туру входить в ціну апартаментів і таким чином поїздка стане для Вас безкоштовною.

Відмінний варіант зробити відпочинок приємним і корисним!

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.