У Білому домі розповіли, яку позицію Трампа щодо Росії варто очікувати

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжить займати жорстку позицію щодо Росії, але водночас, він хотів би і добрих відносин з Москвою.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає "Інтерфакс".

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Президент чітко заявляє, що він має намір займати жорстку позицію щодо Росії. Але водночас йому хотілося б хороших відносин з ними (Росія – "24"). Це буде визначатися тим, як вирішить Росія, хоче вона бути кращим учасником цього процесу чи ні,

– наголосила вона.

Представниця Білого дому зазначила, що досі США не помічали такого бажання Кремля, тому Трамп не змінює свою жорстку позицію.

"З цієї причини ми продовжимо оцінювати (додатковий – "24") пакет санкцій", – розповіла Сандерс.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.