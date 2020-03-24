У деяких регіонах відчутно подорожчали продукти: АМКУ вимагає пояснень

Впродовж останніх днів в деяких областях України зросли ціни на популярні продукти. Зокрема, від початку березня щонайменше на 50% подорожчала гречка та картопля. Ціни на моркву та цибулю зросли вдвічі. Антимонопольний комітет вимагає у рітейлерів надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на деякі продукти.

Комітет фіксує факти підвищення цін, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення у пресі та звернення громадян до органів АМКУ. Про це інформує пресслужба комітету.

Зверніть увагу Ціни на продукти та карантин: чому ростуть і що буде далі

Ціни на деякі продукти зросли на половину, деякі овочі подорожчали вдвічі.

Що відомо про підвищення цін на продукти від початку березня:

у частині областей ціни на гречану крупу зросли на понад 50% , на пшоно – на 24%, на цукор – на 16%;

, на пшоно – на 24%, на цукор – на 16%; у деяких мережах подорожчали овочі, зокрема майже на 60% більше коштує картопля, вдвічі підняли ціни на цибулю та моркву.

Зважаючи на ситуацію, комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни. Зокрема, інформувати про вартість круп, хліба, цукру, борошна, найпопулярніших видів м’яса, овочів тощо.

В Антимонопольному комітеті нагадали, що центральний апарат та територіальні відділення продовжують працювати.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 24 березня в Україні зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала.

. З них троє – померли, одна людина одужала. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях.



Що заборонено в Україні на час дії карантину / Інфографіка 24 каналу