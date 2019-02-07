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      У Дніпрі дітям роздавали накидки, що агітують за Януковича: фото

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      У Дніпрі дітям роздавали накидки, що агітують за Януковича
      У Дніпрі дітям роздавали накидки, що агітують за Януковича / Facebook-сторінка C14 Дніпро

      У Дніпровському технікумі Патона 6 лютого дітям роздавали накидки з написом спереду "За Януковича" та ззаду – "Я обираю президента". Відбувалося це просто посеред уроку фізкультури.

      "Сьогодні С14 завітала до навчального закладу, поспілкувалась з її дирекцією. Сподобалась реакції голови технікуму, який сам виступив за знищення цих накидок та вибачився за цей інцидент", – повідомили члени націоналістичної організації С14.

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      Там додали, що швидко розібрались у ситуації та встановили винних, які будуть покарані. А агітаційні накидки спалили.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Дніпра Діти і неповнолітні Освіта Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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