У Дніпрі дітям роздавали накидки, що агітують за Януковича: фото
У Дніпровському технікумі Патона 6 лютого дітям роздавали накидки з написом спереду "За Януковича" та ззаду – "Я обираю президента". Відбувалося це просто посеред уроку фізкультури.
"Сьогодні С14 завітала до навчального закладу, поспілкувалась з її дирекцією. Сподобалась реакції голови технікуму, який сам виступив за знищення цих накидок та вибачився за цей інцидент", – повідомили члени націоналістичної організації С14.
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Там додали, що швидко розібрались у ситуації та встановили винних, які будуть покарані. А агітаційні накидки спалили.
Джерело: 24 канал
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