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У Дніпрі дівчинка випала з вікна восьмого поверху

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13 річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Дніпрі
13 річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Дніпрі / dniprograd.org

13 річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Дніпрі. Інцидент трапився біля 11:30 на вулиці Запорізьке шосе.

Про це повідомило видання "Сегодня".

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Зазначається, що дівчинка отримала численні травми та наразі перебуває у важкому стані у реанімації дитячої обласної клінічної лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що причина інциденту могла критися у сварці з молодою людиною. Нібито через конфлікт вона вирішила звести рахунки з життям, але в поліції цю версію не підтверджують.

Є інформація, яка надійшла від лікаря, що до них направили дівчинку, яка випала з вікна восьмого поверху своєї квартири. Дівчинка 2004 року народження. Інцидент кваліфікували як нещасний випадок. Немає ніяких підстав говорити, що це кримінальне правопорушення,
– розповіла прес-секретар управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Теги: Новини України Новини Дніпра Діти
Джерело: 24 Канал
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