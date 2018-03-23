У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги: відео "порятунку" автомобілів
Дорожньо-транспортна пригода сталася у п'ятницю, 23 березня, на вулиці Кринична, що у місті Дніпро. Через ДТП був перекритий проїзд до житлового району Самарівка.
Як повідомляють рятувальники, два вантажних автомобіля "Scania" та "Mercedes" застрягли колесами у ямі на проїжджій частини.
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Пожежним автомобілем за допомогою буксирувального тросу були вилучені вантажівки.
До надання допомоги були залучені 5 чоловік рятувальників та 1 пожежно-рятувальний автомобіль.
Дивіться відео як у Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги
Джерело: 24 Канал
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