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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги: відео "порятунку" автомобілів

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У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги
У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги / фото прес-служби ДСНС

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п'ятницю, 23 березня, на вулиці Кринична, що у місті Дніпро. Через ДТП був перекритий проїзд до житлового району Самарівка.

Як повідомляють рятувальники, два вантажних автомобіля "Scania" та "Mercedes" застрягли колесами у ямі на проїжджій частини.

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Пожежним автомобілем за допомогою буксирувального тросу були вилучені вантажівки.

До надання допомоги були залучені 5 чоловік рятувальників та 1 пожежно-рятувальний автомобіль.

Дивіться відео як у Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги

Теги: Новини України Новини Дніпра ДСНС
Джерело: 24 Канал
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