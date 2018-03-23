У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги: відео "порятунку" автомобілів

У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги / фото прес-служби ДСНС

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п'ятницю, 23 березня, на вулиці Кринична, що у місті Дніпро. Через ДТП був перекритий проїзд до житлового району Самарівка.