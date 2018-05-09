У Дніпрі марш фанатів напередодні фіналу Кубка України закінчився сутичками з поліцією: відео

У Дніпрі фанати "Динамо" та "Шахтаря" вийшли на спільний марш вулицями міста. Їхня ходьба закінчилася сутичками з правоохоронцями.

Фанати "Динамо" виступали проти продажу квитків на футбол по паспортах. До участі у марші, який розпочався о 18:00 годині з площі Героїв Майдану, вони запросили фанатів "Шахтаря" та "Дніпра".

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Однак їх марш закінчився сутичками з правоохоронцями на вулицях міста.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України на "Дніпро Арена" 9 травня. Початок матчу о 20:30 годині.

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