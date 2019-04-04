12:56
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля. Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, 3 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У Дніпрі померла жінка, яку привезли до лікарні у стані коми третього ступеня: фото 18+

      3938 Читать новость на русском
      Жінка перебувала у стані коми третього ступеня
      Жінка перебувала у стані коми третього ступеня / facebook.com/dtp.kiev.ua

      Жінку до обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі привіз її син.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач приймально-діагностичного відділення медичного закладу Петро Давиденко.

      Читайте також: Озброєний чоловік кинув гранату в бік поліцейських на Дніпропетровщині: фото та відео

      Він зазначив, що стан, в якому привезли літню жінку, не піддається здоровому глузду.

      Що таке кома третього ступеня?На цьому етапі відсутня свідомість та реакція на зовнішні подразники. Зіниці звужені, на світло не реагують. Тонус м'язів знижений, іноді можуть спостерігатися судоми. Відзначається зниження артеріального тиску і температури тіла, порушується ритм дихання.

      "На порозі смерті. Буквально. В тому сенсі, що так не живуть, це – стан повного виснаження. Які б виправдання не придумували рідні цієї жінки, прийняти і зрозуміти це не можна, – наголосив він.


      Пост лікаря Давиденка у Facebook


      У такому стані жінку привезли до лікарні

      "Догляд і увага – це базові потреби. Не залишайте своїх близьких цього, так само як і права на гідну старість", – зазначив медик.

      blog_ava
      Головні новини 3 квітня: Зеленський викликав Порошенка на дебати, ціну на газ знизили
      сьогодні
      7111
      Теги: Новини України Новини Дніпра Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      сьогодні , 12:06 Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      Блог Соцмережі 2239
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сьогодні , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 1166
      Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
      3 квітня , 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
      Женя Котик 7434
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 квітня , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 10143
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      3 квітня , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 1289
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук