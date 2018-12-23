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      У Дніпрі затримали рабовласників, які працювали під виглядом реабілітаційного центру

      254 Читать новость на русском
      У Дніпрі затримали рабовласників, які працювали під виглядом реабілітаційного центру
      У Дніпрі затримали рабовласників, які працювали під виглядом реабілітаційного центру / Фото з відкритих джерел

      Рабовласництво, знущання і все це під виглядом реабілітаційного центру. У Дніпрі затримали двох чоловіків, які примушували до безкоштовної праці інших, ще й тримали людей в ізоляції.

      Їхніми жертвами стали 40 чоловіків, яких змушували працювати на будівництві. 

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      Викрили спритників завдяки одному з постраждалих, який кілька тижнів тому звернувся до поліції. Той розповів, його викрали ще в серпні двоє невідомих.

      Так, чоловік опинився у так званому реабілітаційному центрі. Де не лише примушували працювати, а й били і тримали в стані психологічного тиску. Дехто із постраждалих пробув тут близько року.

      У Дніпрі рабовласники працювали під виглядом реабілітаційного центру
      У Дніпрі рабовласники працювали під виглядом реабілітаційного центру

      Зловмисників вже взяли під варту, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За викрадення, незаконне позбавлення волі та катування людей підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

      Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Трудове рабство
      Джерело: 24 канал
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