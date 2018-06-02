У Харкові під час флешмобу сотні дітей виконали найвідоміші світові хіти: відео та фото

1 червня у Харкові понад три тисячі маленьких музикантів, вокалістів і танцюристів стали частиною масштабного мистецького проекту. Вже третій рік поспіль на сцені просто неба діти виконують найвідоміші світові хіти.

Понад три тисячі маленьких артистів стали одним тисячоголосим колективом і все для того, щоби сказати дорослим: "Діти Харкова за мир!"

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Найбільший в Україні дитячий флешмоб став традиційним із 2016 року, діти стають частиною мистецького проекту і готові зіграти Квін і Джексона навіть на бандурах. Цьогоріч акція набула національного масштабу і з'єднала Ужгород, Миколаїв і Дніпро.



Флешмоб у Харкові



Дитячий флешмоб став традиційним із 2016 року

Діти готувались майже 8 місяців, щоб зіграти тисячоголосий хор і оркестр. Втім організатори зізнались, що адаптувати складні композиції під тисячі виконавців було складно.



Діти готувались майже 8 місяців



Цьогоріч акція набула національного масштабу

Організатори запросили до участі й дітей із інвалідністю. Разом їм вдалося оживити "Пісню землі" Майкла Джексона, а також "Світ без війни", "Спрагу", "Дитинство" та "Богемську рапсодію".