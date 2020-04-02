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      У Китаї підготували чергову партію медичних засобів: що Україна вже отримала

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      У Китаї підготували вже четвертий гуманітарний вантаж для України / china.mfa.gov.ua

      У Китаї підготували вже 4 партію гуманітарної допомоги для України. У попердніх трьох Україна отримала сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого.

      Про підготовку четвертої партії медичного вантажу повідомили у посольстві України в Китаї.

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      У цій партії до України привезуть понад 100 кубічних метрів засобів медичного захисту для громадян України. На жаль, наразі не відомо, що саме вони включають і у якій кількості.

      Ще одну партію допомоги Україні підготувало МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії. Україні доставлять ПЛР-тести на коронавірус.

      Попередні гуманітарні вантажі з Китаю:

      • захисні маски – понад 2,8 мільйона штук (за вантажними рейсами – 1 мільйон + 1,8 мільйона + невідомо);
      • захисні костюми – щонайменше 35 тисяч (невідомо + 35 тисяч + невідомо, імовірно 0);
      • інші засоби захисту (рукавиці, окуляри тощо) – 350 тисяч (10 тисяч + 300 тисяч + 40 тисяч);
      • ПЛР-тести на коронавірус – понад 100 тисяч (500 одиниць + 0 + 100 тисяч);
      • експрес-тести – щонайменше 250 тисяч (250 тисяч + невідомо);
      • апарати штучної вентиляції легень – мінімум 10 (10 одиниць + 0 + невідомо).

      Гуманітарні вантажі з інших країн

      Південна Корея:

      • ПЛР-тести – 100 тисяч;
      • експрес-тести – імовірно ще 150 тисяч (за словами Андрія Єрмака, сам ОПУ повідомляв лише про ПЛР-тести).

      Яку ще допомогу Україна очікує?Передовсім Україна очікує на фінансову допомогу від МВФ. Для цього навіть було схвалено два законопроєкти – "антиколомойський" і про ринок землі". За різними оцінками, Валютний фонд може надати Україні до 10 мільярдів доларів.

      Крім того, Україна очікує і продовжити отримувати гуманітарні вантажі. Для цього, наприклад, з Китаєм було домовлено про так званий повітряний міст. Він передбачає, що китайська допомога надходитиме в Україну щоденно.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні МЗС України Китай
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