У Китаї підготували чергову партію медичних засобів: що Україна вже отримала
У Китаї підготували вже 4 партію гуманітарної допомоги для України. У попердніх трьох Україна отримала сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого.
Про підготовку четвертої партії медичного вантажу повідомили у посольстві України в Китаї.
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У цій партії до України привезуть понад 100 кубічних метрів засобів медичного захисту для громадян України. На жаль, наразі не відомо, що саме вони включають і у якій кількості.
Ще одну партію допомоги Україні підготувало МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії. Україні доставлять ПЛР-тести на коронавірус.
Попередні гуманітарні вантажі з Китаю:
- захисні маски – понад 2,8 мільйона штук (за вантажними рейсами – 1 мільйон + 1,8 мільйона + невідомо);
- захисні костюми – щонайменше 35 тисяч (невідомо + 35 тисяч + невідомо, імовірно 0);
- інші засоби захисту (рукавиці, окуляри тощо) – 350 тисяч (10 тисяч + 300 тисяч + 40 тисяч);
- ПЛР-тести на коронавірус – понад 100 тисяч (500 одиниць + 0 + 100 тисяч);
- експрес-тести – щонайменше 250 тисяч (250 тисяч + невідомо);
- апарати штучної вентиляції легень – мінімум 10 (10 одиниць + 0 + невідомо).
Гуманітарні вантажі з інших країн
Південна Корея:
- ПЛР-тести – 100 тисяч;
- експрес-тести – імовірно ще 150 тисяч (за словами Андрія Єрмака, сам ОПУ повідомляв лише про ПЛР-тести).
Яку ще допомогу Україна очікує?Передовсім Україна очікує на фінансову допомогу від МВФ. Для цього навіть було схвалено два законопроєкти – "антиколомойський" і про ринок землі". За різними оцінками, Валютний фонд може надати Україні до 10 мільярдів доларів.
Крім того, Україна очікує і продовжити отримувати гуманітарні вантажі. Для цього, наприклад, з Китаєм було домовлено про так званий повітряний міст. Він передбачає, що китайська допомога надходитиме в Україну щоденно.
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