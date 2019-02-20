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      У Києві чоловіка оштрафували за агітаційний плакат на балконі

      48 Читать новость на русском
      У Києві чоловіка оштрафували за агітаційний плакат на балконі
      У Києві чоловіка оштрафували за агітаційний плакат на балконі / Ілюстративне фото

      У Києві на вулиці Білоруській чоловік вивісив на балконі агітаційний плакат. За це поліція оштрафувала чоловіка, а саме – за порушення порядку розміщення агітаційної продукції.

      Штраф за таке правопорушення складає до 170 гривень, повідомили в поліції Києва.

      Читайте також: Вибори президента України: яких порушень варто очікувати

      Під час патрулювання поліцейські виявили агітаційний банер у забороненому місці. Тож правоохоронці склали на 28-річного киянина адміністративні матеріали за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях.

      Найбільшими проблемами виборів президента України 2019 року є незаконна агітація, тіньові гроші та війна між штабами кандидатів на головну посаду в країні. Про це 13 лютого голова ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

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      Теги: Новини України Новини Києва Президентські вибори 2019 Поліція Штрафи Порушення на виборах Новини політики
      Джерело: 24 канал
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