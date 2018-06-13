У Києві під час жахливої ДТП чоловікові відірвало голову: фото і відео 18+

У вівторок, 12 червня, в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталася моторошна смертельна аварія, у результаті якої загинув пішохід-порушник.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Читайте також: У Херсоні жінка загинула під колесами швидкої допомоги

"Чоловік вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. Його збив водій Subaru, який не встиг вчасно зупинитися. Також зачепили автомобіль Volkswagen. Куди загиблий намагався іти через вісім смуг – незрозуміло. Там стіна. До переходу 80 метрів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушнику "стійкою відірвало звід черепа". На жаль, від отриманих травм чоловік помер миттєво.