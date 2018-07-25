У Києві сильний дощ повалив рекламні щит та затопив підземні переходи: фото та відео

Сьогодні, 25 липня, потужні зливи з градом паралізували Київ.

Як пишуть жителі столиці у соцмережах, негода розгулялась настільки, що деякими вулицями було важко не те, що пройти, а й проїхати автомобілем.

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Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушені переходити вулицю. Рух на кількох дорогах зупинився. Зокрема, біля метро "Дорогожичі" повністю затопило автомобільний тунель. Рівень води сягає дахів машин, на деяких вулицях не працює світлофор.



Карта заторів на Правому березі Києва

Сильні потоки дощу потрощили рекламні білборди. Вони впали під тиском води. Про потерпілих рятувальники поки не говорять. Кажуть, були звернення щодо повалених дерев, але жодна людина не постраждала.



Про потерпілих рятувальники поки не говорять



Затоплена дорога у Києві



Потоп біля станції метро "Лук'янівська"



Дощ затопив підземний перехід біля метро "Шулявська"

Відео затопленої дороги у Києві