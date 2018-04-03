У Києві сталася масштабна пожежа, згоріло 5 авто: фото

Під Києвом в селі Софіївська Борщагівка сталася велика пожежа, в результаті якої згоріли відразу 5 автомобілів.

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Відомо, що пожежа сталася на території житлового комплексу Софія. Полум'я охопило площу до 15 квадратних метрів. Вогонь значно пошкодив або знищив повністю 5 автомобілів.

На місце події приїхали 12 пожежників та 3 одиниці техніки служби рятувальників. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння.

До слова, 2 квітня у Кременці, що на Тернопільщині, стався гучний інцидент – молоковоз перекинувся прямо посеред дороги та опісля загорівся.