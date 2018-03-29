У Кемеровській області загорівся автобус зі школярами

У Кемеровській області Росії загорівся автобус, який перевозив дитячу волейбольну команду з Ханти-Мансійськ.

Про це повідомляє Lenta.ru.

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"О 13:44 надійшов сигнал, район Топкінскій. Спалахнуло у моторному відсіку. В автобусі перебували 13 осіб, у тому числі двоє дорослих. Усі були виведені на вулицю", — йдеться в повідомленні МНС Росії, передає "РБК".



За попередніми даними, автобус віз спортсменів до аеропорту Толмачево. На момент пожежі у салоні перебували супровідний, водій та 9 неповнолітніх дітей.



Загоряння ліквідували дорослі своїми силами до прибуття рятувальників.

До слова, у ніч на четвер, 29 березня, у Хмельницькому загорівся гуртожиток торговельно-економічного коледжу. Студентів довелося евакуювати за допомогою спецтехніки.