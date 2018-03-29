В Кемеровской области загорелся автобус со школьниками

В Кемеровской области России загорелся автобус, который перевозил детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска.

Об этом сообщает Lenta.ru.

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"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Вспыхнуло в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", — говорится в сообщении МЧС России, передает "РБК".

По предварительным данным, автобус вез спортсменов в аэропорт Толмачево. На момент пожара в салоне находились сопровождающий, водитель и 9 несовершеннолетних детей.

Возгорание ликвидировали взрослые своими силами до прибытия спасателей.

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