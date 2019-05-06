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      У Києві сталася стрілянина, поранено відомого журналіста: фото та відео

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      Стрілянина у Києві
      Стрілянина у Києві / Фото з відкритих джерел

      У Києві невідомий влаштував стрілянину у закладі "Портер Паб", в результаті поранено українського журналіста Володимира Рунеця.

      За інформацією видання "Еспресо", ввечері 6 травня чоловік під час сварки у закладі вистрілив із мисливського карабіна в підлогу.

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      Відвідувачі відібрали зброю, однак, зловмисник повернувшись зі свого авто приніс пістолет Макарова й знову почав стріляти. 

      стрілянина
      Стрілянина сталася в київському пабі на вулиці Героїв Дніпра

      В результаті від пострілу зазнав поранення правої стопи журналіст Володимир Рунець.

      журналіст
      Журналіст Володимир Рунець

      стрілянина
      В результаті стрілянини постраждав український журналіст

      Пізніше стрілець самостійно здався поліції, прийшовши в Оболонський райвідділ.

      київ журналіст
      Чоловік стріляв у закладі двічі

       

      Що відомо про Володимира Рунеця? Український журналіст, який у 2014-2017 роках працював воєнним кореспондентом 24 каналу. Нині є кореспондентом американського телеканалу "Настоящее время" (спільного проекту "Радіо Свобода" та "Голосу Америки").

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Журналісти Новини Києва Медіа ЗМІ
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