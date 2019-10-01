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      У Києві влаштували акцію на підтримку ув’язненого кримськотатарського активіста у РФ: фото

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      У Києві влаштували акцію на підтримку незаконно ув’язненого кримськотатарського активіста у РФ
      У Києві влаштували акцію на підтримку незаконно ув’язненого кримськотатарського активіста у РФ / 24 канал

      Кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова незаконно засудили до 6 років в Росії. 1 жовтня близько 20 активістів вийшли на Майдан Незалежності на підтримку Мемедемінова.

      Сьогодні у Південному окружному воєнному суді Ростова-на-Дону Наріман Мемедемінов виступив з останнім словом. У цей же час на київському Майдані Незалежності зібралися учасники акції на підтримку активіста, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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      Нарімана Мемедемінова засудили за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет". Причиною ув’язнення активіста стали відео з його ютюб-каналу, які він публікував в період з 2013-го по 2015-й роки.

      Після заснування руху "Кримська Солідарність", Наріман був одним з перших, хто запроваджував поняття "громадянська журналістика". Він висвітлював події в Криму і передав інформацію українським медіа.

      Ми вирішили прийти сюди і підтримати Нарімана, аби він знав, що ми його не залишаємо. Ми пам’ятаємо і говоримо про нього,
      – розповіли активісти.

      Кримський журналіст Тарас Ібрагімов сказав, що "політзеки були завжди і, як не прикро, будуть ще довго".

      Та політзеки виходять з тюрем не тому, що про них постійно пишуть, а тому що ми пам’ятаємо і боремось за них,
      – додав він.

      Координаторка "Крим SOS" Таміла Ташева вважає, що все, що зараз відбувається, це тиск на громадянських журналістів, намагання задушити вільну і незалежну журналістику в Криму.

      Якщо ми не захистимо таких людей як Наріман, Крим опиниться в сірій зоні. Ми не будемо мати доступу до півострова і не знатимемо, що там відбувається,
      – наголосила Ташева.

      Учасники акції також закликають підтримувати Нарімана Мемедінова в соціальних мережах, поширюючи хештеги #freenariman та #freememedeminov.

      київ активісти
      У Києві влаштували акцію на підтримку незаконно ув’язненого кримськотатарського активіста у РФ Нарімана Мемедемінова/ Фото: 24 канал

      київ активісти
      Зібралося близько 20 активістів/ Фото: 24 канал

      київ активісти
      Акція вібувається на Майдані Незалежності/ Фото: 24 канал

      активісти київ
      Небайдужі закликають звільнити Мемедемінова/ Фото: 24 канал

      Що відомо про Нарімана Мемедемінова? Наріман Мемедемінов – кримськотатарський громадянський журналіст та активіст громадського об’єднання "Кримська Солідарність". 22 березня 2014-го року в помешканні Нарімана провели обшук. Після цього активіста допитували в управлінні ФСБ Росії у Сімферополі. Зараз журналісту інкримінують звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

      На останньому засіданні прокурори запросили для Нарімана Мемедінова шість років позбавлення волі. Причиною ув’язнення активіста стали відео з його ютюб-каналу, які він публікував в період з 2013-го по 2015-й роки.

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      Джерело: 24 канал
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