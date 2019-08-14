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      У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

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      У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року
      У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року / pixabay.com

      Вівторок, 13 серпня, став найспекотнішим днем 2019 року в столиці України.

      За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 13 серпня 2019 року стовпчик максимального термометра вперше цього року піднявся до +35 градусів тепла.

      До речі: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 139 років

      Загалом найспекотнішим днем у Києві вважають 13 серпня 2010 року. Тоді температура повітря сягнула позначки +36,6 градусів тепла.

      У Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу – незначна.

      via GIPHY

      Нещодавно вчені провели цікаве дослідження. Вони заявили, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла. Детальніше про дослідження – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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