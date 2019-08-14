У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

Вівторок, 13 серпня, став найспекотнішим днем 2019 року в столиці України.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 13 серпня 2019 року стовпчик максимального термометра вперше цього року піднявся до +35 градусів тепла.

До речі: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 139 років

Загалом найспекотнішим днем у Києві вважають 13 серпня 2010 року. Тоді температура повітря сягнула позначки +36,6 градусів тепла.

У Києві 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу – незначна.

Нещодавно вчені провели цікаве дослідження. Вони заявили, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла. Детальніше про дослідження – читайте за посиланням.

Не всюди було сонячно: Зірваний купол і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео