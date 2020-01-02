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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

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      У Києві запрацювали пункти прийому ялинок / epravda.com.ua

      У всіх районах столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок, сосен і смерек. Зібрані дерева перероблятимуть на тріску на спеціальному механізмі. Киян закликають не викидати ялинки на смітник, а дати їм "нове життя".

      Навесні перероблені дерева використаються для мульчування лунок вічнозелених рослин, повідомили у пресслужбі КМДА.

      До теми: Яку ялинку обирають українці: штучну чи живу?

      Що таке мульчування?Мульчування – це вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм, тріскою та іншим для захисту землі від пересихання й перегрівання.

      На базах районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень вже підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

      пункти прийому ялинок адреса київ графік роботи
      Графік роботи та пункти прийому ялинок у Києві/ Скріншот

      Окрім того, національний парк "Межигір’я" під Києвом також "прийме у дар" непродані новорічні ялинки.

      Наші копитні тварини (кози, олені, антилопи) будуть невимовно раді такому подарунку,
      – звернулися представники парку через соцмережі.

      Сергій Григор'єв опублікував фото вигляду ялинки після того, як над нею "попрацювали" олені.

      ялинки олені київ переробка
      Ліворуч ялинка, яку об'їли олені/ Фото: фейсбук-сторінка Сергія Григор'єва

      Зауважимо, що популярний портал для мандрівників склав рейтинг найкрасивіших новорічно-різдвяних ялинок у містах Європи. Ялинка, встановлена у центрі Києва – також у цьому списку, причому аж на п'ятому місці. Більше – тут.

      Цікаво: Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новорічні свята Новини України Екологія Новини Києва Світ тварин
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