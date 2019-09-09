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      У Києві затримали чоловіка, який "замінував" станцію метро "Почайна"

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      Станція метро "Почайна"
      Станція метро "Почайна" / Фото з відкритих джерел

      Поліція затримала мешканця столиці за неправдиве повідомлення про замінування станції метро "Почайна". Мотивом зловмисника була помста через відмову продати йому жетон у касі метро.

      У Нацполіції Києва повідомили, що, за словами чоловіка, він образився і вирішив таким чином помститися. Інцидент трапився 8 вересня. Чоловік перебував у нетверезому стані й спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на місце.

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      На виклик про замінування станції метро виїхали фахівці вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи з собакою та пожежники. Спеціалісти провели огляд і не виявили вибухівки або інших підозрілих предметів.

      Після хибного виклику правоохоронці розшукали та встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок. Згодом правопорушника затримали, ним виявився 56 літній киянин.

      Правоохоронці недавно посилили відповідальність за хибні повідомлення про замінування. І саджатимуть за ґрати на шість років, конфіскуючи при цьому майно. Чоловікові саме загрожує до шести років позбавлення волі.

      Варто зазначити, що збитки за один хибний виклик становлять в середньому від 40 до 50 тисяч гривень. Середній показник фейкових викликів за місяць по Україні – до 15 тисяч. Загалом державі такі не веселі "жарти" щомісячно обходяться на загальну суму до 600 мільйонів гривень.

      blog_ava
      Чому паморочиться голова
      сьогодні
      2994
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Фейкові замінування
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