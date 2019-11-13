У Києві з'явилося понад 40 нових вулиць: в яких районах і на честь кого їх назвали

Депутати Київради ухвалили рішення про перейменування низки вулиць для вшанування пам'яті видатних українських громадських, державних, культурних, наукових і військових діячів. Сталося це під час чергової сесії 12 листопада.

За інформацією пресслужби Київради, нові назви отримали понад 40 вулиць у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

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Голосіївський район

Тут з'являться вулиці:

Соломії Павличко (письменниця, літературознавиця, перекладачка, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму);

(письменниця, літературознавиця, перекладачка, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму); Сім’ї Холодних (названо на честь братів Холодних. Микола був ботаніком, мікробіологом, засновником української школи фізіології рослин, академіком, чиє ім’я носить інститут ботаніки АН України. Григорій – вчений, жертва більшовицького терор. Олексій – відомий музичний критик;

(названо на честь братів Холодних. Микола був ботаніком, мікробіологом, засновником української школи фізіології рослин, академіком, чиє ім’я носить інститут ботаніки АН України. Григорій – вчений, жертва більшовицького терор. Олексій – відомий музичний критик; Родини Кістяківських (до неї належали вчений-криміналіст, професор Київського університету, громадський діяч Олександр Кістяківський, його сини Володимир (вчений-хімік, академік), Богдан (філософ права та соціолог, академік), Ігор (юрист і політичний діяч, у 1918 році – міністр внутрішніх справ Української держави) та онук Георгій (американський фізик і хімік українського походження);

(до неї належали вчений-криміналіст, професор Київського університету, громадський діяч Олександр Кістяківський, його сини Володимир (вчений-хімік, академік), Богдан (філософ права та соціолог, академік), Ігор (юрист і політичний діяч, у 1918 році – міністр внутрішніх справ Української держави) та онук Георгій (американський фізик і хімік українського походження); Володимира Горовиця (видатний український і американський піаніст);

(видатний український і американський піаніст); Олени Апанович (українська історикиня, архівістка, письменниця, лауреатка Шевченківської премії);

(українська історикиня, архівістка, письменниця, лауреатка Шевченківської премії); Атени Пашко (українська поетеса, громадська діячка, дружина В’ячеслава Чорновола);

(українська поетеса, громадська діячка, дружина В’ячеслава Чорновола); братів Шеметів (Володимир, Сергій і Микола Шемети є відомими громадськими, політичними та культурними діячами, засновниками перших українських періодичних видань у Наддніпрянській Україні);

(Володимир, Сергій і Микола Шемети є відомими громадськими, політичними та культурними діячами, засновниками перших українських періодичних видань у Наддніпрянській Україні); Архітектора Дяченка ( архітектор і громадський діяч, засновник стилю українського необароко, професор, члена-кореспондент Академії архітектури СРСР (1935), жертва сталінського терору;

архітектор і громадський діяч, засновник стилю українського необароко, професор, члена-кореспондент Академії архітектури СРСР (1935), жертва сталінського терору; Юрія Немирича (відомий державний і військовий діяч часів визвольної війни Богдана Хмельницького, дипломат, гуманіст і один із найбільш освічених українських діячів козацької доби, учасник Конотопської битви 1659 року;

(відомий державний і військовий діяч часів визвольної війни Богдана Хмельницького, дипломат, гуманіст і один із найбільш освічених українських діячів козацької доби, учасник Конотопської битви 1659 року; Валеріана Підмогильного (письменник, перекладач, один із видатних представників "розстріляного відродження");

Також тут мають з’явитися провулки:

– Костя Гуслистого (дослідник історії України середніх віків, української культури та етнографії);

– Юрівський (назва походить від історичної назви села Юрівка, розташованого біля цієї місцевості, провулок прилучається до Жулянської та Чабанівської вулиць, які так само названо від прилеглих сіл).

Крім того, з’явиться ще бульвар Тадея Рильського (етнограф, економіст, громадський і культурний діяч).

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Солом'янський район

Мають з'явитися вулиці:

Дмитра Григоровича (авіаконструктор, творець першого гідроплана),

(авіаконструктор, творець першого гідроплана), Антіна Ждановича (державний і військовий діяч часів визвольної війни Богдана Хмельницького);

(державний і військовий діяч часів визвольної війни Богдана Хмельницького); Скіфська (скіфи – кочові племена, що в другій половині VII століття до нашої ери – ІІІ столітті до нашої ери проживали в Північному Причорномор’ї – в степах і лісостепах нинішньої України; раніше археологи поблизу київських Жулян виявили та досліджували скіфські кургани);

(скіфи – кочові племена, що в другій половині VII століття до нашої ери – ІІІ столітті до нашої ери проживали в Північному Причорномор’ї – в степах і лісостепах нинішньої України; раніше археологи поблизу київських Жулян виявили та досліджували скіфські кургани); Сергія Висоцького (історик і археолог, фахівець у галузі давньоруської культури, дослідник графіті та фресок Софії Київської);

(історик і археолог, фахівець у галузі давньоруської культури, дослідник графіті та фресок Софії Київської); Архипа Люльки (конструктор авіаційних двигунів, академік АН СРСР);

(конструктор авіаційних двигунів, академік АН СРСР); Михайла Лучкая (закарпатський мовознавець, фольклорист, історик, настоятель Ужгородського Свято-Преображенського храму);

(закарпатський мовознавець, фольклорист, історик, настоятель Ужгородського Свято-Преображенського храму); Ніла Хасевича (відомий художник, графік, громадський і політичний діяч, член ОУН);

(відомий художник, графік, громадський і політичний діяч, член ОУН); Сергія Шишка (художник, народний художник СРСР);

(художник, народний художник СРСР); Федора Андерса (інженер-конструктор, автор першого в Україні дирижабля);

(інженер-конструктор, автор першого в Україні дирижабля); Професора Делоне (російський і український науковець, математик, засновник Київського товариства повітроплавання);

(російський і український науковець, математик, засновник Київського товариства повітроплавання); Олександра Богомазова (графік, живописець, педагог, теоретик мистецтва);

(графік, живописець, педагог, теоретик мистецтва); Ганни Арендт (американська політологиня-теоретик, авторк робіт із тоталітаризму);

(американська політологиня-теоретик, авторк робіт із тоталітаризму); Сильвестра Косова (культурний, освітній і релігійний діяч XVII століття, філософ, письменник, православний митрополит Київський, Галицький і всієї Руси);

(культурний, освітній і релігійний діяч XVII століття, філософ, письменник, православний митрополит Київський, Галицький і всієї Руси); Гренджі-Донського (поет, прозаїк, драматург, перекладач, громадський і політичний діяч Закарпаття, один із творців Карпатської України);

(поет, прозаїк, драматург, перекладач, громадський і політичний діяч Закарпаття, один із творців Карпатської України); Василя Седляра (художник, митець-монументаліст, графік, художній критик, педагог);

(художник, митець-монументаліст, графік, художній критик, педагог); Івана Білика (письменник, історичний романіст, перекладач, лауреат Шевченківської премії);

(письменник, історичний романіст, перекладач, лауреат Шевченківської премії); Генерала Павленка (генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки);

(генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки); Михайла Дерегуса (графік і живописець, професор);

Також тут тепер є три нових провулки:

– Марусі Чурай (напівлегендарна українська народна співачка та поетеса часів Хмельниччини; за переказами, жила в Полтаві; їй приписують авторство низки відомих у народі пісень: "Ой не ходи, Грицю", "Котилися вози з гори", "Засвіт встали козаченьки" тощо);

– Сарматський (сармати – ще один кочовий народ, що проживав на межі нашої ери у Сарматії, яка займає територію сучасної України та прилеглі до неї землі; нащадками сарматів вважали себе українська шляхта та козаки);

– Степана Ерастова (меценат українського культурного руху на Кубані, один із засновників Української Центральної Ради).

Дарницький район

Тут нові назви отримали три вулиці:

Андрія Кизила (Герой України та боєць 72-ї бригади, що загинув під Авдіївкою на початку 2017 року);

(Герой України та боєць 72-ї бригади, що загинув під Авдіївкою на початку 2017 року); Мілени Рудницької (суспільно-політична діячка, журналістка, письменниця, вчителька, очільниця центральної управи Союзу Українок);

(суспільно-політична діячка, журналістка, письменниця, вчителька, очільниця центральної управи Союзу Українок); Петра Радзінь (екскомандувач Національних збройних сил Латвії, який в 1918 році вступив в Українську армію гетьмана Скоропадського, а пізніше – в армію Української Народної Республіки).

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Інші райони

У Голосіївському та Солом’янському районах з’являться вулиці:

Кирила Гвоздика ( живописець-монументаліст);

живописець-монументаліст); Пилипа Коновала (один із найвидатніших українців Канади, національний герой Канади, героя Першої світової війни, єдиний у історії українець, нагороджений орденом Хреста Вікторії).

У Шевченківському районі з’явиться вулиця Аміни Окуєвої (лікарка, громадська активістка та військовослужбовиця, учасниця Революції гідності та війни на Сході України, загинула в жовтні 2017 року внаслідок розстрілу авто, в якому їхала вона та її чоловік Адам Осмаєв).

А у Дніпровському районі перейменовано вулицю Панельну на вулицю Андрія Аболмасова (активний учасник Євромайдану, доброволець, учасник АТО, який загинув на Сході України).