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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Київстарі пояснили, чому ще не запустили 4G

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У Київстарі пояснили, чому не ще запустили 4G
У Київстарі пояснили, чому не ще запустили 4G / Фото з відкритих джерел

Найбільший український оператор мобільного зв'язку, компанія Київстар, зробила заяву щодо запуску 4G в Україні. В компанії пояснили, чому не запустили нове покоління зв’язку разом із Vodafone та lifecell.

Про це пише НВ Бізнес, посилаючись на коментар прес-служби мобільного оператора.

Як пояснили у компанії, запуск 4G не відбувся, у зв'язку з підготовкою необхідної документації.

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"Київстар, як законослухняна компанія, чекає отримання всієї необхідної дозвільної документації, а також проводить додаткові налаштування мережі, в зв'язку з новими вимогами контролюючих держорганів для запуску високоякісного 4G", – сказали у прес-службі.

Там додали, що планують запустити 4G до 10 квітня.

"Швидко – не завжди означає якісно", – додали у Київстарі.

Нагадаємо, 30 березня два українських оператори Vodafone та lifecell заявили про запуск мережі 4G в Україні.

Теги: Техно 4G Інтернет
Джерело: 24 Канал
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