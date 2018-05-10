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У Кривому Розі 9 травня заспівали про війну росіян у Сирії: відео

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9 травня у Кривому Розі заспівали про війну Росії в Сирії
9 травня у Кривому Розі заспівали про війну Росії в Сирії / 1kr.ua

У Кривому Розі 9 травня прозвучала пісня, присвячена російським солдатам, що воюють у Сирії. Трапилося це під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів.

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Зазначимо, що слова до пісні "Поверніть пам'ять" про російських військових у Сирії написала скандальна офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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Виконання пісні супроводжувалося танцем дівчат у костюмах з релігійними мотивами.

У парку під час цієї події були присутні народний депутат України Костянтин Усов, міський голова Юрій Вілкул, інші чиновники, ветерани, діти війни, школярі, студенти та інші учасники заходу.

Інформацію про подію було передано правоохоронцям і спецслужбам.

Дивіться відео із оригінальною піснею "Поверніть пам'ять" у виконанні співачки Наргіз Закірової:

 

Теги: Музика Новини України Війна у Сирії Новини Росії Скандал День Перемоги 9 травня Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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