У Кривому Розі побили депутата міської ради: у місті оголошено план "Перехоплення"

Вранці, 31 травня, у Кривому Розі невідомі напали на депутата міської ради Андрія Немченка.

Як повідомив потерпілий Немченко, який є депутатом від партії "Сила людей", у момент, коли він виходив з двору, до нього під'їхали невідомі на тонованому червоному автомобілі "ВАЗ-2107". Зловмисники кілька разів ударили по голові, а також бризнули перцевим газом в обличчя.

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Увага всім! На мене скоєно напад! Червона "сімка", OI – частина номера,

– написав Немченко у Facebook.

Як повідомляє місцевий телеканал "Перший міський" на даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група і патрульні. У місті оголосили план "Перехоплення". Сам потерпілий вже написав заяву в поліцію.