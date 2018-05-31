У Кривому Розі побили депутата міської ради: у місті оголошено план "Перехоплення"
Вранці, 31 травня, у Кривому Розі невідомі напали на депутата міської ради Андрія Немченка.
Як повідомив потерпілий Немченко, який є депутатом від партії "Сила людей", у момент, коли він виходив з двору, до нього під'їхали невідомі на тонованому червоному автомобілі "ВАЗ-2107". Зловмисники кілька разів ударили по голові, а також бризнули перцевим газом в обличчя.
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Увага всім! На мене скоєно напад! Червона "сімка", OI – частина номера,
– написав Немченко у Facebook.
Як повідомляє місцевий телеканал "Перший міський" на даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група і патрульні. У місті оголосили план "Перехоплення". Сам потерпілий вже написав заяву в поліцію.
Джерело: 24 Канал
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