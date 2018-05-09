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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Кіборг" Вербич промовисто прокоментував напад на себе

6786 Читать новость на русском
Дмитро Вербич
Дмитро Вербич / Фото з соцмереж

Український захисник, "кіборг" Дмитро Вербич, на якого напали у Києві, закликав прибічників правих і лівих поглядів в Україні не розпалювати ворожнечу.

Про це Вербич написав у Facebook.

"Кіборг" переконаний, що розділити українців намагається Росія і тому українцям важливо піднятись над субкультурним сприйняттям.

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Повестись на провокацію і почати вуличну війну означає ло*анутись… Дестабілізація вигідна Москві. Тим більше багато правих і лівих воювали поруч проти Росії на сході, а побратимство вище політичної возні. Ми розберемось як жити в нашій Українській державі без різні,
– написав Вербич.

Захисник України зазначив, що його атакували із політичних мотивів і тому він вважає за потрібне посадити винних у нападі на нього за статтею не про хуліганство, а за замах на вбивство з політичних мотивів.

Також Вербич розповів, що повернувшись з війни усунувся від громадської активності і політики, але за 15 хвилин лежання в калюжі крові у нього в голові багато що стало на місце.

"Одужаю і знову займатиму активну позицію. Найкумедніше те що я: на війні мав при собі чорний махновський прапор, футболку з Ісою роблять українські антифа, справді був одним з засновників С14 і Медоборів. У бонів з обох боків вже закипів мозок тому зупинюсь. Ніхто мені не буде вказувати як думати і що вдягати. Я борюсь все життя за вільну Україну і традиційні європейські цінності, а не за тоталітарну ідеологію", – підсумував "кіборг".

Нагадаємо, 7 травня суд оголосив про підозру у скоєнні злочину одній із ймовірних учасниць нападу на Вербича Катерині Лапінській та ще одному учаснику інциденту – 23-річному громадянину Росії.

Теги: Новини України Напад на Дмитра Вербича
Джерело: 24 Канал
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