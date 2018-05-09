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"Киборг" Вербич красноречиво прокомментировал нападение на себя

2051 Читати новину українською
Дмитрий Вербич
Дмитрий Вербич / Соцсети

Украинский военный, "киборг" Дмитрий Вербич, на которого напали в Киеве, призвал сторонников правых и левых взглядов в Украине не разжигать вражду.

Об этом Вербич написал в Facebook.

"Киборг" убежден, что разделить украинцев пытается Россия и поэтому украинцам важно подняться над субкультурным восприятием.

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Повестись на провокацию и начать уличную войну означает ло*ануться... Дестабилизация выгодна Москве. Тем более много правых и левых воевали рядом против России на востоке, а братство выше политической возни. Мы разберемся как жить в нашем Украинском государстве без резни, 
– написал Вербич.

Военный отметил, что его атаковали по политическим мотивам и поэтому он считает нужным посадить виновных в нападении на него по статье не о хулиганстве, а за покушение на убийство по политическим мотивам.

Также Вербич рассказал, что вернувшись с войны отошёл от общественной активности и политики, но за 15 минут лежания в луже крови у него "в голове многое встало на место".

"Выздоровею и снова заниму активную позицию. Самое смешное то, что я: на войне имел при себе черный махновский флаг, футболку с Исой делают украинские антифа, был одним из основателей С14 и Медоборов. У бонов с обеих сторон уже закипел мозг, поэтому остановлюсь. Никто мне не будет указывать как думать и что надевать. Я борюсь всю жизнь за свободную Украину и традиционные европейские ценности, а не за тоталитарную идеологию", – подытожил "киборг".

Напомним, 7 мая суд объявил о подозрении в совершении преступления одной из вероятных участников нападения на Вербича Екатерине Лапинской и еще одному участнику инцидента – 23-летнему гражданину России.

Теги: Новости Украины Нападение на Дмитрия Вербича
Источник: 24 Канал
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