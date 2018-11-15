У Латвії затримали екс-президента банку, підозрюваного в Україні у привласненні грошей

За запитом української сторони правоохоронці Латвії затримали президента і одного з власників ВАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Українські правоохоронці зібрали докази причетності керівників цієї фінансової установи і комерційних структур до виведення і привласнення активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 мільйонів гривень.

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Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів,

– сповістили в поліції.

Банкірам повідомили про підозру: президенту – одному з власників – ВАТ "Міський комерційний банк" оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. А голові правління банку оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру у фіктивному підприємстві.

У 2017 році керівники CityCommerce Bank були оголошені в міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронці Латвії затримали президента банку. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 1 рік.

Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим,

– зазначили в поліції.

Зараз правоохоронці готують матеріали про екстрадицію до України затриманого в Латвії банкіра.