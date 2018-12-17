У Львівській області через сильний снігопад обмежили рух фур на трасі міжнародного значення

Поліція обмежила рух вантажівок на трасі Київ - Чоп у Львівській області через сильний снігопад. Неочищена ділянка розташована по дорозі на Закарпаття, а саме перед перевалом і на самому перевалі за Сколе.

Про це інформує "Главком" із посиланням на прес-службу Нацполіції у Львівській області.

Читайте також: У Карпатах намело снігу на півметра

У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Львівської області, а саме на дорозі Київ – Чоп, починаючи із 640 кілометра по 680 кілометр, введено обмеження для руху великовагового транспорту, так як дорожнє покриття не є очищеним, транспортні засоби застрягають і не можуть продовжувати рух,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі невідомо, коли рух на ділянці відновлять для проїзду вантажівок.

Зазначимо, що у зв'язку з 1-3 рівнем сніголавинної небезпеки у частині українських Карпат оголошено штормове попередження. Також рятувальники попередили жителів Тернопільщини про сильні хуртовини та шквали вітру, які вируватимуть в області до 18 грудня.

Як врятуватись під час сходження снігової лавини?- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;



- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;



- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку, найкраще місце за скелею або деревом, і лягти на землю;



- захистити голову руками, згрупуватися притиснувши коліна до живота та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;



- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;



- потрібно не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують впродовж деякого часу;



- якщо є можливість, потихеньку розгрібайте сніг і просувайтеся вгору до поверхні.