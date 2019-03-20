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      У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійному фотопроекті: унікальні світлини

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      Фотопроект "Ми різні, але ми рівні"
      Фотопроект "Ми різні, але ми рівні" / Соцмережі

      Фотопроект "Ми різні, але ми рівні" організували для того, аби ті, хто поруч, вчилися сприймати дітей з інвалідністю такими, якими вони є.

      На світлинах проекту "Ми різні, але ми рівні" діти з різними вадами: вони усміхаються, обіймаються та тішаться життю. У когось з них – аутизм, хтось живе в світі темряви, а у декого сповільнений інтелектуальний розвиток.

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      Проект народився лише за п'ять рекордних днів. Для фотографа Ярослава Савчака, який мав уже різноманітні фотосесії у понад тридцяти країнах світу, це теж був особливий досвід. Він вперше не лише фотографував діток з інвалідністю, але й спілкувався з ними.

      Дивіться фото: унікальний фотопроект "Ми різні, але ми рівні"

      Третьокласниця Богдана Корінець має слуховий апарат. Дівчинка добре читає, знає чимало віршів напам'ять. Її мати Лілія розповіла, що слух у дівчинки пішов на спад ще у вісім місяців.

      А от ще одну учасницю проекту Аню до світлини несе на руках тато. У дівчинки – м'язова атрофія.

      Мені сподобалося, як робили макіяж – майже як у кіно, –
      поділилася емоціями дівчинка.

      Такі проекти ще раз нагадують світу про дітей з інвалідністю і про те, що про них треба дбати. Це також заклик до чиновників чути їхні потреби. Адже колись організатора цієї виставки називали недорозвинутим та глухонімим, а він просто потребував трішки більше уваги.

      До п'яти років я не спілкувався зовсім. Та завдяки своїм батькам, Божій ласці і тим людям, які завжди оточували, став тим, ким є. Надзвичайно щасливим. Успішною людиною,
      – розповів Володимир Місяйло, співініціатор проекту.

      Унікальні світлини можна побачити у Львівському палаці мистецтв. Згодом її покажуть у міській раді та обласній адміністрації.

      Дивіться відео: у Львові діти з інвалідністю взяли участь в особливому фотопроекті 

       

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Новини Львова Інклюзивність
      Джерело: 24 канал
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