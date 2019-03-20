У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійному фотопроекті: унікальні світлини

Фотопроект "Ми різні, але ми рівні" організували для того, аби ті, хто поруч, вчилися сприймати дітей з інвалідністю такими, якими вони є.

На світлинах проекту "Ми різні, але ми рівні" діти з різними вадами: вони усміхаються, обіймаються та тішаться життю. У когось з них – аутизм, хтось живе в світі темряви, а у декого сповільнений інтелектуальний розвиток.

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Проект народився лише за п'ять рекордних днів. Для фотографа Ярослава Савчака, який мав уже різноманітні фотосесії у понад тридцяти країнах світу, це теж був особливий досвід. Він вперше не лише фотографував діток з інвалідністю, але й спілкувався з ними.

Дивіться фото: унікальний фотопроект "Ми різні, але ми рівні"

Третьокласниця Богдана Корінець має слуховий апарат. Дівчинка добре читає, знає чимало віршів напам'ять. Її мати Лілія розповіла, що слух у дівчинки пішов на спад ще у вісім місяців.

А от ще одну учасницю проекту Аню до світлини несе на руках тато. У дівчинки – м'язова атрофія.

Мені сподобалося, як робили макіяж – майже як у кіно, –

поділилася емоціями дівчинка.

Такі проекти ще раз нагадують світу про дітей з інвалідністю і про те, що про них треба дбати. Це також заклик до чиновників чути їхні потреби. Адже колись організатора цієї виставки називали недорозвинутим та глухонімим, а він просто потребував трішки більше уваги.

До п'яти років я не спілкувався зовсім. Та завдяки своїм батькам, Божій ласці і тим людям, які завжди оточували, став тим, ким є. Надзвичайно щасливим. Успішною людиною,

– розповів Володимир Місяйло, співініціатор проекту.

Унікальні світлини можна побачити у Львівському палаці мистецтв. Згодом її покажуть у міській раді та обласній адміністрації.

Дивіться відео: у Львові діти з інвалідністю взяли участь в особливому фотопроекті