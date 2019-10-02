У Львові поліцейське авто потрапило у ДТП і перекинулось: моторошне відео

У Львові вранці 2 жовтня трапилась моторошна ДТП за участю поліцейського мікроавтобуса. Зокрема, Ford Transit зіткнувся з легковиком Skoda Oсtavia і на ходу перекинувся.

Аварія з авто батальйону поліції особливого призначення Нацполіції у Львівській області трапилась на вулиці Кульпарківській близько 8 ранку.

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Легковик виїжджав на перехрестя з вулиці Окружної, а правоохоронці їхали Кульпарківською. На перехресті авто зіткнулися, через що мікроавтобус поліції перекинуло на бік. Окрім того, він на зустрічній смузі він зачепив ще одну автівку – Renault Kangoo.

ДТП за участю поліцейського авто у Львові / фото "Варти"

Як видно на відео очевидців, поліцейське авто їхало на червоний сигнал світлофора. Проте, правоохоронці не включили сирену та проблискові вогні.

Поліцейське авто перекинулось у Львові: відео

На місце аварії приїхала швидка та ще кілька автомобілів патрульної поліції. Учасники ДТП отримали легкі травми.

Водночас, усі обставини та причини цієї ДТП за участю поліцейських з'ясовуватиме Державне бюро розслідувань.