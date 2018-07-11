У Львові прооперували поранених солдатів з Рівненського полігону: відомо про стан здоров'я

У Львові медики врятували життя трьох мінометників, які були поранені під час вибуху на Рівненському полігоні. Вони отримали найважчі травми. Зараз лікарі оцінюють стан їхнього здоров'я як середньої важкості. Однак попереду у воїнів ще довгий шлях реабілітації і не одна операція.

Трьох бійців з Рівного до Львова доставили гелікоптером, термінові операції їм робили упродовж усієї минулої п'ятниці. У всіх важкі мінно-вибухові травми та осколкові поранення верхніх частин тіла, шиї і голови. Наразі життю військових нічого не загрожує.

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"Операції були дуже складні, в кожній брала участь мультидисциплінарна команда різних фахівців хірургів, нині стан двох поранених середньої важкості, а в один продовжує залишатися важким", – зазначив начальник Військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда.

Найважчою операція була у 31-річного бійця із Закарпаття. У нього поранена голова. Зараз йому краще, але ще тривалий час чоловік перебуватиме на лікуванні в госпіталі. Лікарі говорять, що на всіх трьох чекають чергові операції.

Пацієнту, якого перевели в офтальмологічне відділення, буде потрібне протезування очного яблука. Наразі у нього є протез для того, щоб очниця тримала свою форму,

– розповіла начальниця відділення анестезіології та реанімації Ольга Зачепа.

Поряд із пораненими завжди перебувають рідні. В одного з бійців є вагітна дружина із трьома дітьми.

"В інтернеті побачила, що троє загиблих, а за нього моляться. Я в військоматі дізналася, що він живий у Львівському госпіталі", – пригадала жінка постраждалого.

Зараз бійці прийшли до тями і чекають на наступні операції.