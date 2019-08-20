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      У Львові вперше організували лазню для міських безпритульних

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      У Львові вперше організували лазню для міських безпритульних

      Миття і медогляди для безпритульних планують проводити регулярно.

      У вівторок, 20 серпня, майже тридцятьом львівським безхатченкам надали комплекс санітарно-гігієнічних послуг. Їх організовано відвезли в "Дім милосердя", щоб викупати, видати новий одяг та підстригти. Окрім цього, кожен присутній, позбавлений даху над головою, міг отримати консультацію юриста й психолога, а також обстежитись у лікаря.

      Після душу в крісло до перукаря сіла і пані Світлана Шлиян.

      Мені сказали, що тут є такий заклад, який нами опікується, тому вирішила поїхати. Я тут вперше. Добре, що таке зробили для тих, хто не має житла. Відчуваю себе зараз, як усі люди, мені подобається,
      каже жінка.

      Такий захід з організованого надання безпритульним санітарно-гігієнічних послуг у Львові влаштовують вперше.

      "Впродовж минулого тижня соціальні працівники та працівники притулку, що розташований на вулиці Кирилівська, 3а, ходили в середовище безхатьків і розповідали їм про це, запрошували сюди. До Порохової вежі прийшли 27 людей. Думаю, це хороший приклад. Такі виїзди ми будемо організовувати надалі", зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

      Нагадаємо, 9 серпня, під час засідання виконавчого комітету, мер Львова Андрій Садовий доручив помити львівських безпритульних, висловивши думку хоча б один раз у тиждень організовувати людям, які живуть на вулиці, купальні процедури. Сьогодні ж на своїй сторінці у Facebook міський голова опублікував допис про поїздку безхатченків до "Дому милосердя", розташованого на вулиці Мазепи, 48, яким опікуються Згромадження Братів Альбертинців.

      Миття і медогляди для безпритульних планують проводити регулярно. Також прес-служба ЛМР наводить список адрес, де безпритульні можуть поїсти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Фотоновини Андрій Садовий
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