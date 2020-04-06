У Львові ввели проїзд у громадському транспорті за спецперепустками

У громадському транспорті Львова можна їздити лише за наявності спецперепустки. На новий режим перевезень місто перейшло з 6 квітня.

Так у Львові виконують постанову уряду та рішення профільної міської комісії. Про це повідомили пресслужбі мерії.

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Зі сьогоднішнього дня (6 квітня – 24 канал) весь громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. Це означає, що в транспорті перевозитимуть тільки певні категорії громадян,

– зазначила заступниця мера Львова Ірина Маруняк.

Хто може їздити громадським транспортом у Львові

співробітники медичних установ;

продуктових магазинів;

банків;

сфери комунального господарства та енергетики;

співробітники соцслужб,

правоохоронці тощо.

Відповідно до рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій, водій та пасажири повинні перебувати в салоні транспорту в масках. Крім того, перевозити можна лише ту кількість пасажирів, яка передбачена кількістю місць у салоні.

За словами Маруняк, керівники установ повинні забезпечити співробітників посвідченнями або довідками, які підтверджують, що вони працюють у відповідних структурах. Керівник підприємства повинен підписати довідку і поставити мокру печатку.

У транспорті розмістять перелік категорій людей, яким дозволено їхати у спецмаршрутах. Штраф за порушення умов карантину – від 17 до 34 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Постановою уряду з 6 квітня карантинні заходи в Україні посилили. Детально про те, що заборонили, читайте за посиланням.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу