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      У Львові ввели проїзд у громадському транспорті за спецперепустками

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      У Львові ввели проїзд в громадському транспорті за спецперепустками / tvoemisto.tv

      У громадському транспорті Львова можна їздити лише за наявності спецперепустки. На новий режим перевезень місто перейшло з 6 квітня.

      Так у Львові виконують постанову уряду та рішення профільної міської комісії. Про це повідомили пресслужбі мерії.

      Зверніть увагу Робота транспорту під час карантину: що відомо

      Зі сьогоднішнього дня (6 квітня – 24 канал) весь громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. Це означає, що в транспорті перевозитимуть тільки певні категорії громадян,
      – зазначила заступниця мера Львова Ірина Маруняк.

      Хто може їздити громадським транспортом у Львові

      • співробітники медичних установ;
      • продуктових магазинів;
      • банків;
      • сфери комунального господарства та енергетики;
      • співробітники соцслужб,
      • правоохоронці тощо.

      Відповідно до рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій, водій та пасажири повинні перебувати в салоні транспорту в масках. Крім того, перевозити можна лише ту кількість пасажирів, яка передбачена кількістю місць у салоні.

      За словами Маруняк, керівники установ повинні забезпечити співробітників посвідченнями або довідками, які підтверджують, що вони працюють у відповідних структурах. Керівник підприємства повинен підписати довідку і поставити мокру печатку.

      У транспорті розмістять перелік категорій людей, яким дозволено їхати у спецмаршрутах. Штраф за порушення умов карантину – від 17 до 34 тисяч гривень.

      Зверніть увагу! Постановою уряду з 6 квітня карантинні заходи в Україні посилили. Детально про те, що заборонили, читайте за посиланням.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Поліція Медицина Транспорт Банки Новини Львова
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