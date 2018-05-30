"У мами шикарний маєток, у мене – ВАЗ": звідки у прокурора з Миколаєва така підприємлива родичка

Керівник Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитро Левицький мешкає в будинку біля річки, який не згадано в його декларації і записано на маму.

Про це йдеться у матеріалі Миколаївського центру журналістських розслідувань для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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На самого прокурора не оформлено нічого, крім автомобіля ВАЗ. Однак, як показало розслідування журналістів, наразі Дмитро Левицький мешкає в будинку площею 354 квадратних метри у Миколаєві. Маєток оформлений на його матір, яка, натомість, мешкає у Врадіївці.



Маєток, у якому мешкає прокурор Левицький

Маєток біля річки, де журналісти розшукали прокурора Левицького, записаний на Лідію Левицьку з грудня 2016 року. Також на матір Левицького оформлено дві миколаївські квартири і дві іномарки (Volkswagen Passat та Scoda Superb), якими користується син.

На відміну від квартир і машин, будинок прокурор у декларації за минулий рік не зазначив. Він пояснює це тим, що переїхав у нього лише у 2018 році тимчасово – доки у маминій квартирі, де він мешкав до того, ремонт. Однак, у цій квартирі журналісти зустріли квартирантів.

Я взяла дитині, бо я що, не маю права взять йому?

– пояснила Лідія Левицька купівлю цього будинку.

Лідія Левицька зареєструвалася як підприємець з 2007 року. Основний її бізнес – кілька магазинів у Врадіївці. Однак, нещодавно вона придбала АЗС у місті Вознесенську на Миколаївщині. А її компанія ПП "Ашлар" почала будувати базу відпочинку у Коблеве, законністю забудови якої опікується її син.



Левицький опікується законністю забудов у Коблеве

На початку 2018 року прокуратура відрапортувала: державі повернули 13 земельних ділянок площею 1,3 гектарів у зоні відпочинку "Коблеве". Проте, як виявилось, повертає землі прокуратура вибірково: одні ділянки помічає, а ті, що належать прокурорам, співробітникам СБУ та іншим посадовцям – ні.

Партнеркою мами прокурора в ПП "Ашлар" записана мати місцевого депутата Олексія Осипенка. Сам Осипенко – далекий родич Коблівського сільського голови Володимира Панича. У Коблеве у депутата Осипенка – 38 земельних ділянок. Усі він отримав в останні 10 років. А в прокуратури до депутата-латифундиста — жодних претензій.

Матір прокурора Левицького скуповує нерухомість не тільки у Миколаївській області, а й на Полтавщині. Там проживає її другий син В'ячеслав. Донедавна теж прокурор.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" – дивіться тут.