У мережі опублікували фото документів російського пілота, який загинув у Сирії

У мережі з'явилося фото документів пілота російського штурмовика Су-25, який загинув на півночі Сирії.

Відповідні дані опублікувало угрупування "Хайат Тахрір аш-Шам" у Telegram.

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На світлині видно посвідчення пілота на ім'я майора Філіппова Романа Миколайовича.



Також у нього знайдені два непідписаних рапорти на подання майора Філіппова до державної нагороди.



"... нагороди Російської Федерації військовослужбовця авіаційної групи за підсумками виконаних спеціальних завдань в САР".



Фото документів російського пілота, який загинув у Сирії



У загиблого пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець.

До слова, після того як сирійські повстанці збили російський літак Су-25 та вбили пілота, російська авіація нанесла ракетних ударів по містах у провінції Ідліб, у тому числі по мирних мешканцях. Внаслідок авіаударів був пошкоджений госпіталь.