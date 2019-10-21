У МВФ назвали умови щодо нової програми для України

У Національному банку Україну назвали декілька умов МВФ щодо нової програми. Серед них: прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Укрінформ" розповіла, що обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ.

Важливо: МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає

Обов'язковими елементами для програми МВФ також є:

голосування закону про незаконне збагачення;

почата реформа охорони здоров'я;

реформа освіти;

земельна реформа;

приватизація державних підприємств;

реформування податкової й митниці.

Рожкова додала, що є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову.

Це стосується, по-перше, питання бюджету – це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності,

– зазначила вона.

Заступниця голови Нацбанку наголосила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".

До речі, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у першому читанні. Що він передбачає – читайте за посиланням. За кілька тижнів до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду для того, щоб вивчити бюджет України на 2020 рік.



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