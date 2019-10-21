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      У МВФ назвали умови щодо нової програми для України

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      У МВФ назвали умови щодо нової програми для України
      У МВФ назвали умови щодо нової програми для України / utmagazine.ru

      У Національному банку Україну назвали декілька умов МВФ щодо нової програми. Серед них: прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

      Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Укрінформ" розповіла, що обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ.

      Важливо: МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає

      Обов'язковими елементами для програми МВФ також є:

      • голосування закону про незаконне збагачення;
      • почата реформа охорони здоров'я;
      • реформа освіти;
      • земельна реформа;
      • приватизація державних підприємств;
      • реформування податкової й митниці.

      Рожкова додала, що є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову.

      Це стосується, по-перше, питання бюджету – це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності,
      – зазначила вона.

      Заступниця голови Нацбанку наголосила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".

      До речі, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у першому читанні. Що він передбачає – читайте за посиланням. За кілька тижнів до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду для того, щоб вивчити бюджет України на 2020 рік.

      Бюджет, Держбюджет, Верховна Рада, документ, кошторис
      Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики МВФ Реформи Гроші НБУ
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